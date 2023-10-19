YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce'de karbonmonoksit gazından etkilenen çift hastaneye kaldırıldı

Düzce'de karbonmonoksit gazından etkilenen çift hastaneye kaldırıldı

19.10.2023 11:38 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de karbonmonoksit gazından etkilenen çift, tedaviye alındı.

Fatih Mahallesi Fehmi Öney Sokak'taki sitede yer alan dairede ikamet eden Erkan ve Esinler E. çifti, yerinden çıkan kombi bacasından sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

Rahatsızlanan çift, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye doğal gaz ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yarı baygın halde bulunan ve ilk müdahalelerinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan karı kocanın, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan doğal gaz ekipleri de evdeki gaz akışını kestikten sonra kombi bacasını mühürledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Jandarmadan göçmen kaçakçılarına suçüstüJandarmadan göçmen kaçakçılarına suçüstü
İsviçre’den Anadolu topraklarına getirilen 37 tarihi eser Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ndeİsviçre’den Anadolu topraklarına getirilen 37 tarihi eser Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde
Bursa UMKE’den geniş çaplı tatbikatBursa UMKE’den geniş çaplı tatbikat
Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Düzce doğal gaz

Düzce Namaz Vakitleri 19 Ekim Perşembe

İmsak
05:39
Sabah
07:03
Öğle
12:45
İkindi
15:47
Akşam
18:18
Yatsı
19:37

Düzce Nöbetçi Eczaneler19 Ekim Perşembe

Doğan eczanesi
Cilimli
Akçakoca eczanesi
Akcakoca
Deva eczanesi
Cumayeri
Ahsen eczanesi
Merkez
İpek eczanesi
Kaynasli
Gümüşova eczanesi
Gumusova
Yigilca eczanesi
Yigilca
Tümünü Göster
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çıplak cesedi dekorasyon zannederek çim biçme makinesiyle biçti

Çıplak cesedi dekorasyon zannederek çim biçme makinesiyle biçti

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Aşırı doz viagradan hastanelik oldu! 3 gün boyunca ereksiyon..

Aşırı doz viagradan hastanelik oldu! 3 gün boyunca ereksiyon..

Sevgilisine gönderdi! Müstehcen pozları ailesi gördü

Sevgilisine gönderdi! Müstehcen pozları ailesi gördü

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.