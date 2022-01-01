YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce'de karda oyun oynayan karaca yavrusu kameraya yansıdı

Düzce'de karda oyun oynayan karaca yavrusu kameraya yansıdı

01.01.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de karda oyun oynayan karaca yavrusu kameraya yansıdı

Düzce'de yayla evinin önünde karda oyun oynayan karaca yavrusunun halleri cep telefonuyla kayda alındı.

Gölyaka ilçesine 34 kilometre uzaklıktaki 1200 rakımlı Yanık Yaylası'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Bölgede hidroelektrik santralinde çalışan işçileri taşıyan servis şoförü Murat Demirtaş, yol güzergahındaki yayla evinin önünde karaca yavrusu olduğunu fark etti.

Demirtaş, yanına yaklaştığı karacanın kar üzerinde zıplayarak oyun oynadığı anları cep telefonuyla kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaşar peynirinde büyük hile! Süt fiyatları artınca bakın ne yaptılarKaşar peynirinde büyük hile! Süt fiyatları artınca bakın ne yaptılar
Taliban'dan yeni yasak! Buna da savaş açtılar: Kafaları kesilecekTaliban'dan yeni yasak! Buna da savaş açtılar: Kafaları kesilecek
Düzce'de karda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları unutulmadıDüzce'de karda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları unutulmadı
Anahtar Kelimeler:
Düzce

Düzce Namaz Vakitleri 1 Ocak Cumartesi

İmsak
06:41
Sabah
08:13
Öğle
13:04
İkindi
15:24
Akşam
17:45
Yatsı
19:11
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.