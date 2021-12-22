Düzce'de karda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları unutulmadı

Düzce'de kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için cadde ve sokaklara 1 ton mama, yiyecek ve buğday bırakıldı.

Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, zorlu kış şartlarında sokak hayvanlarının beslenmesi için harekete geçti.

Ekipler tarafından kentin farklı noktalarına sokak hayvanları için 1 ton yiyecek, mama ve buğday bırakıldı.

Ayrıca ekipler, Düzce Üniversitesi yerleşkesi, Konuralp ve Küçük Sanayi Sitesi gibi kente uzak bölgelere de "mamamatikler" yerleştirerek sokak hayvanlarının beslenmesine destek veriyor.

