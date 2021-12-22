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Düzce'de karda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları unutulmadı

22.12.2021 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de karda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları unutulmadı

Düzce'de karda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları unutulmadı

Düzce'de kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için cadde ve sokaklara 1 ton mama, yiyecek ve buğday bırakıldı.

Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, zorlu kış şartlarında sokak hayvanlarının beslenmesi için harekete geçti.

Ekipler tarafından kentin farklı noktalarına sokak hayvanları için 1 ton yiyecek, mama ve buğday bırakıldı.

Ayrıca ekipler, Düzce Üniversitesi yerleşkesi, Konuralp ve Küçük Sanayi Sitesi gibi kente uzak bölgelere de "mamamatikler" yerleştirerek sokak hayvanlarının beslenmesine destek veriyor.

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