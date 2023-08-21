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Düzce'de kaza yaptıktan sonra ön tarafı yanan aracın sürücüsü yaralandı

21.08.2023 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de aydınlatma direğine çarptıktan sonra ön kısmı alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı.

İstanbul'dan Ankara istikametine seyreden G.T. idaresindeki 81 ADG 616 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Düzce sınırlarında yer alan Akınlar mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çıktı.

Refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabilen otomobilin ön tarafı alev aldı.

Kaza yerinin yakınında bulunan petrol istasyonu çalışanları, yanlarında getirdikleri yangın tüpüyle alevlere müdahale etti.

Bu sırada bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı.

Kazada yaralanan sürücü araçtan çıkarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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trafik kazası Düzce

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