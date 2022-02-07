Düzce'de kazan dairesindeki yangında mahsur kalan 4 kişiyi itfaiye kurtardı

Düzce'de İl Özel İdaresine ait lojmanın kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü, yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamayan 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bahçeşehir Mahallesi 4106. Sokak'ta bulunan İl Özel İdaresine ait iki katlı lojmanın kazan dairesinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamayan 4 bina sakinini merdivenli araç yardımıyla pencereden kurtardı.

Yaklaşık yarım saatte söndürülen yangında kazan dairesi kullanılamaz hale geldi.



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