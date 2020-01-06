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  4. Düzce’de ki sel felaketi konuşuldu

Düzce’de ki sel felaketi konuşuldu

DÜZCE HABERLERİ  | 06.01.2020 22:52 | Son Güncelleme

Düzce Üniversitesi Siyasal Bilgiler Topluluğu’nun Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde düzenlediği "Afet ve Acil Durum Yönetimi" başlıklı konferansta Düzce’de 18 Temmuz’da yaşanan sel felaketine ait fotoğraflar paylaşılarak, acil durumlarda yapılması gerekenler anlatıldı.Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Konferans Salonu’nda Akçakoca’da yaşanan sel felaketine ilişkin görüntülerin izlenmesi ve hayatını kaybeden vatandaşların anılması ile başlayan programın açılış konuşmasını Topluluk Başkanı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 3.

Düzce Üniversitesi Siyasal Bilgiler Topluluğu’nun Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde düzenlediği "Afet ve Acil Durum Yönetimi" başlıklı konferansta Düzce’de 18 Temmuz’da yaşanan sel felaketine ait fotoğraflar paylaşılarak, acil durumlarda yapılması gerekenler anlatıldı.
Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Konferans Salonu’nda Akçakoca’da yaşanan sel felaketine ilişkin görüntülerin izlenmesi ve hayatını kaybeden vatandaşların anılması ile başlayan programın açılış konuşmasını Topluluk Başkanı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 3. sınıf öğrencisi Buse Kaya gerçekleştirdi. Felaketi yaşayan Akçakoca’nın bir parçası olan fakülte öğrencileri olarak ilçenin acısı ve sorunlarını gündemde tutma konusunda sorumluluk hissettiklerini söyleyen Buse Kaya, bu sorumlulukla gerçekleştirilen programın kendileri için bir yükümlülük ve görev olduğunu dile getirdi. Ayrıca Kaya, afet konusunu da gündemde tutarak, afetlerle ilgili alınabilecek tedbirler konusunda öğrencilerin ve vatandaşların farkındalıklarını artırma çabası içerisinde olduklarını sözlerine ekledi.
Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Pazvant ise, yaptığı konuşmasında fakültenin ve öğrencilerin her daim yanında ve destekçisi olduklarını belirtti. Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anarak ailelerine başsağlığı diledi. Düzenlenen programın herkes için anlamlı ve yararlı olacağını söyleyen Öncü, programı düzenleyen öğrencilere teşekkür etti.
Gerçekleştirilen açılış konuşmalarından sonra afetler konusunda katılımcıları bilgilendirmek için kürsüye davet edilen Düzce AFAD Şube Müdürü Zeki Gürsoy, başta deprem olmak üzere afet esnasında ilk önce alınacak tedbirlerle ilgili hayati öneme sahip bilgiler paylaşarak tüm katılımcıları AFAD gönüllüsü olmaya davet etti. Akçakoca’da yaşanan sel felaketi görüntülerini de paylaşan Gürsoy, felaket esnasında yaşananları ve AFAD’ın yaptığı çalışmalar hakkında katılımcılara anlattı.
Konferans sonunda yaptıkları başarılı çalışmaları için Düzce AFAD Şube Müdürü Zeki Gürsoy’a ve AFAD personeli Özgür Yıldız’a Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zafer Akbaş ve Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Şerif Canbay tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Program, sel felaketi ile ilgili fotoğraf sergisinin ziyaret edilmesi ile son buldu.

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