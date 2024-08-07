Düzce'de köpeğe çarpmamak kaza yapan araçtaki 3 kişi yaralı

Ercan K. yönetimindeki 81 KB 575 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Ankara istikameti İhsaniye mevkisinde yola çıkan sokak köpeğine çarpmamak için manevra yaptı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüje çıkarak buradaki ağaçlara çarpıp durabildi. Kazada, araçtaki anne Sevil K. ile çocukları Duru Lina K. (5) ile Mehmet Ara K. (3) yaralandı.

Ambulanslara alınan yaralılar Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, gazetecilere, "Karşı şeritten köpek birden benim şeridime atladı. Önüme gelen köpeğe çarpmamak için frene bastım. Orta refüje çıktım. Arabada 4 kişiydik, çocuklarda yaralandı. Allah'a şükür iyiler ama canımızdan olabilirdik." dedi.