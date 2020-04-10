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Düzce'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında açık pazar yerleri kapatıldı

DÜZCE HABERLERİ  | 10.04.2020 18:21 | Son Güncelleme

Düzce'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında açık pazar yerleri kapatıldı

Düzce kent merkezi ve tüm ilçelerde pazar yerleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatıldı.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, salgınla mücadelede yeni tedbirlere ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Bu çerçevede kent genelindeki tüm pazar yerlerinin geçici olarak kapatıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aziziye Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar yerinde ve çevresinde sürdürülmekte olan pazar faaliyetlerinin 11 Nisan 2020 Cumartesi gününden itibaren geçici bir süreliğine durdurulmasına,
Cumayeri, Gölyaka, Yığılca ve Kaynaşlı ilçelerinde kurulan tüm açık ve kapalı pazar yerlerinin ikinci bir karara kadar kapatılmasına, Akçakoca ilçesinde ise cuma günleri kurulan Çuhallı pazarının geçici olarak kapatılmasına karar verilmiştir."

- Kuyumcular ve döviz büroları haftada 2 gün açık olacak

Açıklamada, perakende olarak LPG tüpü ve su satışı yapılan işletmelerin, hafta içi ve hafta sonlarında 08.00-22.00 saatlerinde hizmet vermesi, kuyumcular ve döviz bürolarının da pazartesi ve perşembe günleri faaliyet göstermesi kararı alındığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce koronavirüs

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Merkez
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Merkez
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Merkezkkonutlar
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Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Ülker Eczanesi
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