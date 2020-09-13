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Düzce’de Kur’an kursu öğreticilerine Covid-19 semineri

DÜZCE HABERLERİ  | 13.09.2020 11:39 | Son Güncelleme

19 salgını ile mücadele kapsamında alınacak tedbirler konulu seminer düzenlendi.Düzce Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında görev yapan öğreticilere, 28 Eylül 2020 Pazartesi günü başlayacak eğitim ve öğretim öncesinde Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınacak tedbirler konulu seminer verildi.Müftü Rüstem Can başkanlığında yapılan toplantıda, Düzce Halk Sağlığı Müdürlüğünden Dr.

Düzce’de Kur’an kursu öğreticilerine Covid-19 semineri

19 salgını ile mücadele kapsamında alınacak tedbirler konulu seminer düzenlendi.
Düzce Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında görev yapan öğreticilere, 28 Eylül 2020 Pazartesi günü başlayacak eğitim ve öğretim öncesinde Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınacak tedbirler konulu seminer verildi.
Müftü Rüstem Can başkanlığında yapılan toplantıda, Düzce Halk Sağlığı Müdürlüğünden Dr. Ömer Faruk Demirhan tarafından Covid-19 belirtileri ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirme yapıldı.

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