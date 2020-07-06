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Düzce’de maden sahaları denetlendi

DÜZCE HABERLERİ  | 06.07.2020 18:19 | Son Güncelleme

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü 2020 yılı izin sahalarının kontrolü kapsamında Darıyeri Orman İşletme Şefliğindeki maden sahasında incelemeler yapıldı.İncelemelere Bölge Müdür Yardımcısı Yılmaz Yıldız, İzin İrtifak Şube Müdürü Necmettin Aşçi, Düzce Orman İşletme Müdür Yardımcısı Cihan Erkaan ve Kadastro ve Mülkiyet Şefi Nurten Çiçek ile maden sahasını işleten firma yetkilileri katıldı.Yapılan inceleme ve denetimlerde, rehabilitasyon projesine uygun çalışıldığı, köşe noktalarına koordinatlı jalonların yeterli sayıda olmadığı, kademelerin yapıldığı ancak yağan yağmurlardan bu kademelerin bozulduğu, uyarı levhalarının konulduğu, aşım olmadığı tespit edildi.

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü 2020 yılı izin sahalarının kontrolü kapsamında Darıyeri Orman İşletme Şefliğindeki maden sahasında incelemeler yapıldı.
İncelemelere Bölge Müdür Yardımcısı Yılmaz Yıldız, İzin İrtifak Şube Müdürü Necmettin Aşçi, Düzce Orman İşletme Müdür Yardımcısı Cihan Erkaan ve Kadastro ve Mülkiyet Şefi Nurten Çiçek ile maden sahasını işleten firma yetkilileri katıldı.
Yapılan inceleme ve denetimlerde, rehabilitasyon projesine uygun çalışıldığı, köşe noktalarına koordinatlı jalonların yeterli sayıda olmadığı, kademelerin yapıldığı ancak yağan yağmurlardan bu kademelerin bozulduğu, uyarı levhalarının konulduğu, aşım olmadığı tespit edildi. Tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için maden sahasını işleten firmaya uyarı yazısı yazılacağı bildirildi.

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