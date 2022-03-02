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Düzce'de mezarın üzerine gömülmüş halıya sarılı erkek cesedi bulundu

02.03.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesedin 5 ay önce kayıp ihbarı yapılan gence ait olabileceği değerlendiriliyor

Düzce'de mezarın üzerine gömülmüş halıya sarılı erkek cesedi bulundu.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 12 Ekim 2021'de Hasan Ali Yalçın'ın, evden ayrılan oğlu Sertan Yalçın'ın (22) geri dönmemesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne müracaatta bulunduğu belirtildi.

Kayıp tarihinden itibaren yapılan arama çalışmalarının sonuç vermediği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öldürülmüş olabileceği değerlendirilen Yalçın'ın cesedi kayıp tarihinden itibaren yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı. Cesedin Yığılca ilçesi Kocaoğlu köyü mezarlık veya çevresine gömüldüğü şeklinde alınan istihbari bilgiler neticesinde mahkemeden alınan arama kararına istinaden İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan aramalar sonucunda mevcut bir mezar üzerinde üstü toprak ve taşla örtülü halıya sarılı bir erkek cesedi bulunmuştur.

Yığılca cumhuriyet savcısı tarafından inceleme ve ölü muayene işlemleri olay yerinde yapıldı. Sertan Yalçın'a ait olduğu değerlendirilen çürümüş ceset kalıntıları üzerine Düzce Adli Tıp Kurumunda klasik otopsi işlemi gerçekleştirildi. Cesedin Yalçın'a ait olup olmadığının tespiti amacıyla cesetten DNA örnekleri alınarak incelemeye gönderilmiştir."

Konuyla ilgili soruşturma kapsamında, 3 şüphelinin tutuklandığı, adli soruşturmanın detaylı şekilde devam ettiği öğrenildi.

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