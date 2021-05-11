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Düzce'de mıcır yüklü tırın devrilmesi sonucu Karadeniz sahil yolunda trafik aksadı

11.05.2021 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de mıcır yüklü tırın devrilmesi sonucu Karadeniz sahil yolunda trafik aksadı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde devrilen mıcır yüklü tır, trafiğin aksamasına neden oldu.

Hakan Şahin idaresindeki 81 AA 315 plakalı tır, D-010 Karadeniz sahil yolu Beyhanlı mevkisinde devrildi.

Sürücünün yara almadığı kazada, tırın kasasında bulunan mıcırlar yola döküldü.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan yol, Karayolları ve emniyet ekiplerinin çalışması sonucu açıldı.

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