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Düzce'de minik öğrencilere trafik kuralları "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda anlatıldı

15.09.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Cevdet Atay: - "Bundan sonra çocuklarımız daha çok dikkat edecekler. Amacımız; trafik kurallarının çocuk yaştan itibaren bilinçli bir şekilde önemsenmesi ve uygulanması"

İçişleri ile Milli Eğitim bakanlıkları tarafından uygulanan proje kapsamında Türkiye'yi dolaşan "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Düzce'ye geldi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerine konuşlandırılan tırda, ilkokul öğrencilerine trafik kuralları teorik ve uygulamalı anlatıldı.

Özel eğitimciler tarafından verilen dersler, çocuklar tarafından ilgiyle takip edildi. Çocukların eğitim kapsamında eğlenceli vakit geçirdiği görüldü.

Düzce Valisi Cevdet Atay, gazetecilere, trafik kuralları konusunda farkındalığı artırmak amacıyla tırın, çocukların hizmetinde olduğunu söyledi.

Çocuklara tırda hem teorik hem de uygulama eğitim verildiğini aktaran Atay, "Çocuklarımız trafik kurallarını öğrenmiş oluyor. Bundan sonra çocuklarımız daha çok dikkat edecekler. Amacımız; trafik kurallarının çocuk yaştan itibaren bilinçli bir şekilde önemsenmesi ve uygulanması." dedi.

Tırın bir sonraki durağı Bolu olacak.

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