Düzce'de motosikletli kuryenin bıçakladığı kişi öldü

Düzce'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aziziye Mahallesi'nde bir apartmana sipariş götüren motosikletli kurye Mert Ç. ile apartmanda yaşayan Fatih Beşiroğlu arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesinin ardından kurye Mert Ç, bıçakla Beşiroğlu'nu yaraladı.

Ağır yaralanan ve ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Beşiroğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan Mert Ç. ile bir arkadaşı, saklandıkları yerde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

