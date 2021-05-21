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Düzce'de oğlu ve yeğenine tabancayla ateş ettiren kişiye para cezası

21.05.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de oğlu ve yeğenine tabancayla ateş ettiren kişiye para cezası

Düzce'de 16 yaşındaki oğlu ve 8 yaşındaki yeğenine kurusıkı tabancayla ateş ettiren kişi, idari para cezasına çarptırıldı.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Yeşilçimen köyünde ikamet eden Nergis A'nın, 2 gün önce yeğeninin askere gitmesini kutlamak amacıyla evinin bahçesinde yakınlarıyla toplandığı belirtildi.

Burada kendisine ait ruhsatlı kurusıkı tabancayla havaya ateş eden Nergis A'nın, daha sonra aynı tabancayla oğlu Arda A. (16) ve yeğeni Enes Talha T'ye (8) ateş ettirdiği aktarılan açıklamada, "Söz konusu olay, sosyal medya ve yaygın medyaya haber konusu olmuştur. Güvenlik güçlerimiz, konunun takibini yaparak şüpheli Nergis A'yı ikametinde yakalamıştır. Söz konusu tabanca, mülkiyetin kamuya geçirilmesi amacıyla muhafaza altına alınmıştır. Ayrıca Nergis A. hakkında 5729 sayılı kanun gereğince 1730 lira idari para cezası uygulanmak üzere tutanak tanzim edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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