Düzce'de "okul müdürünün kendisine ait tuvalet yaptırdığı" iddiasıyla ilgili müfettiş görevlendirildi

Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü, bir lise müdürünün okulda kendisine özel tuvalet yaptırdığı ve kapısına "Müdür WC" yazdırdığı iddiasına ilişkin müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ilgili sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarında yer alan haberler üzerine Milli Eğitim Bakanlığınca konunun ayrıca araştırılmasının talimatlandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından konuyu incelemek üzere eğitim müfettişlerimiz görevlendirilmiştir." ifadesine yer verildi.

