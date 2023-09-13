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Düzce'de otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

13.09.2023 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

Düzce'de otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Mehmet B. idaresindeki 81 ADE 938 plakalı motosiklet, D-100 kara yolu Öztürkler kavşağı mevkisinde, aynı yönde giden Utku S. yönetimindeki 06 AY 1967 plakalı otomobile çarptı.

Yola savrularak bir simit tezgahına çarpan motosikletin sürücüsü Mehmet B. ile arkasında yolcu olarak bulunan Berkay G. yaralandı.

Olay yerine gelen ambulanslara alınan yaralılar Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan kaza anı bölgede bulanan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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