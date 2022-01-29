Düzce'de otoparkta alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Düzce'de otoparktaki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Barış Çatalbaş'a ait 05 FA 915 plakalı otomobil, Konuralp Mahallesi Necmi Hoşver Sokak mevkisinde sürücüsünün otoparktan çıkmaya çalıştığı sırada kara saplandı.

Aracı olduğu yerden çıkarmaya çalışan Çatalbaş, otomobilden dumanlar yükseldiğini fark edince durumu Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdü.

Elektrik düzeneğinden çıktığını belirlenen yangında araç kullanılamaz hale geldi.



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