Düzce'de polisin bulduğu yaralı köpek yavrusu tedaviye alındı

Düzce'de polis ekiplerinin bulduğu yaralı köpek yavrusu, tedavi ediliyor.

Kaynaşlı ilçesinde, yol kenarında yaralı köpek yavrusu olduğunu fark eden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hayvanı alarak emniyet binasına getirdi.

Ekiplerin durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirmesi üzerine yavru köpek veterinere götürüldü.

Yavru köpek, tedavi altına alındı.



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