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Düzce'de sağanak nedeniyle mahsur kalan hayvanları raftingciler kurtardı

28.06.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de sağanak nedeniyle mahsur kalan hayvanları raftingciler kurtardı

Düzce'de sağanak nedeniyle mahsur kalan hayvanları raftingciler kurtardı

Düzce'de etkili olan sağanağın ardından su taşkınlarının yaşandığı bölgelerde mahsur kalan hayvanların yardımına raftingciler yetişti.

Köprübaşı Ömerefendi köyü mevkisinde Melen Çayı'na bağlanan derelerde yaşanan taşkınların ardından köpekler ve büyükbaş hayvanlar bulundukları yerlerde mahsur kaldı.

Botlarıyla taşkın bölgelerine gelen rafting sporcuları, uzun uğraşlar sonucu iki büyükbaş hayvan ve 4 köpeği kurtardı.

Bu arada sporcular, solunumu duran bir ineği hayata döndürmek için ilk yardım müdahalesi gerçekleştirdi.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine, bölgede yağışın dün akşamdan bu yana etkili olduğunu ve su basan yerlerde çalışma yaptıklarını belirtti.

Tarama çalışmalarında suyun içinde mahsur kalan hayvanları gördüklerinde müdahale ettiklerini anlatan Tepe, bölgede kurtarılmayı bekleyen çok sayıda hayvanın bulunduğunu kaydetti.

Düzce'de sağanak nedeniyle mahsur kalan hayvanları raftingciler kurtardı

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