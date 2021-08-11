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Düzce'de saman yüklü kamyon alev alev yandı

11.08.2021 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de saman yüklü kamyon alev alev yandı

Düzce'de saman yüklü kamyonda çıkan yangının ardından araç kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Kenan Porsuk yönetimindeki 81 ABT 249 plakalı kamyonun saman yükü, Duraklar köyü mevkisinde elektrik tellerinin altından geçerken kısa devre sonucu çıktığı ileri sürülen kıvılcımlarla tutuştu.

Samanların yanmaya başladığını fark eden şoför Porsuk, aracı durdurup dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan aracı yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu kontrol altına aldı.

Kamyonun kullanılmaz hale geldiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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