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Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünü arama çalışmaları devam ediyor

04.07.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünü arama çalışmaları devam ediyor

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörünü arama çalışmaları 7'nci gününde sürüyor.

Selin yaşandığı bölgede çalışma yaparken köprünün bir tarafının çökmesi sonucu kepçenin suya kapılmasıyla kaybolan operatör Okan Bayrak'ın bulunması için başlatılan ve havanın kararmasıyla dün akşam ara verilen çalışmalara bugün yeniden başlandı.

Dere yatağı ve Melen Çayı boyunca arama yapan AFAD, JAK, İHH, itfaiye ekipleri ve Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis dalgıçları, Bayrak'a ulaşabilmek amacıyla bölgeyi tarıyor.

Ekipler, bugün de Bayrak'ın ailesiyle helikoptere binerek dere yatağı boyunca inceleme yapacak.

Bölgede UMKE ekipleri ve ambulans hazır bekletilirken, operatörün kepçeyle sele kapıldığı mevkideki suyun pompalarla tahliye işlemine devam ediliyor.

Dere yatağında tarama çalışması yürüten ekipler, daha önce Bayrak'ın kullandığı iş makinesini ve ayakkabısını bulmuştu.

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