YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünü arama çalışmaları sürdü

Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünü arama çalışmaları sürdü

06.07.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünü arama çalışmaları sürdü

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörünü arama çalışmaları 9'uncu gününde yaklaşık 400 kişilik ekiple devam etti.

Selin yaşandığı bölgede çalışma yaparken köprünün bir tarafının çökmesi sonucu kepçenin suya kapılmasıyla kaybolan operatör Okan Bayrak'ın bulunması için başlatılan ve havanın kararmasıyla dün akşam ara verilen çalışmalara bugün yeniden başlandı.

Dere yatağı ve Melen Çayı boyunca arama yapan AFAD, JAK, İHH, itfaiye ekipleri, Jandarma Arama köpekleri, AFAD Drone ekibi Jandarma aram helikopteri ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, Bayrak'a ulaşabilmek amacıyla bölgeyi taradı.

Ekiplerin, bugün arama çalışmalarını Melen Çayı ve çevresinde yoğunlaştıracağı öğrenildi.

Bölgede UMKE ekipleri ve ambulans hazır bekletilirken, operatörün kepçeyle sele kapıldığı mevkideki suyun pompalarla tahliye işlemine devam edildi.

Dere yatağında tarama çalışması yürüten ekipler, daha önce Bayrak'ın kullandığı iş makinesini ve ayakkabısını bulmuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünün cenazesi bulunduGÜNCELLEME - Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünün cenazesi bulundu
Mersin'de karısını ve çocuğunu öldüren kişi intihar ettiMersin'de karısını ve çocuğunu öldüren kişi intihar etti
Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüÇaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Anahtar Kelimeler:
sel Düzce

Düzce Namaz Vakitleri 6 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:26
Sabah
05:23
Öğle
13:05
İkindi
17:04
Akşam
20:37
Yatsı
22:25
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Damada kucak dansı yapmaya başlayınca...

Damada kucak dansı yapmaya başlayınca...

Ömrü uzatır, kanserli hücreleri öldürür! "Altından daha değerli"

Ömrü uzatır, kanserli hücreleri öldürür! "Altından daha değerli"

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Erotik partilerde çalışıyordu! Darağacından kafesli yataklara...

Erotik partilerde çalışıyordu! Darağacından kafesli yataklara...

Daha zehirlisi yok: Ölüm saçıyorlar!

Daha zehirlisi yok: Ölüm saçıyorlar!

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.