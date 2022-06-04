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Düzce'de siyah pirinçle tarımsal ürün çeşitliliği artırılacak

04.06.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çilimli Belediyesince hayata geçirilen proje kapsamında 20 dönüm arazide toprak ve suyla buluşturulan besin değeri yüksek siyah pirincin ekimi yaygınlaştırılarak alım garantisiyle çiftçilerin ürüne yönelmesi sağlanacak - Belediye Başkanı Muhsin Yavuz: - "İnsanlarımız hem sağlıklı pirinç tüketsin hem de üreticimizi teşvik amacıyla böyle bir projeyi başlattık"

ÖMER ÜRER - Düzce'de Çilimli Belediyesince hayata geçirilen proje kapsamında 20 dönüm arazide toprak ve suyla buluşturulan siyah pirincin üretimiyle tarımsal ürün çeşitliliği artırılacak.

Demir, lif ve mineral deposu olarak bilinen siyah pirincin geçen yıl yapılan deneme ekiminden başarılı sonuç alan Çilimli Belediyesi, üretimi yaygınlaştırmak için proje geliştirdi.

Proje kapsamında 20 dönüm arazide toprak ve suyla buluşturulan besin değeri yüksek siyah pirincin ekimi yaygınlaştırılarak alım garantisiyle çiftçilerin ürüne yönlenmesi sağlanacak.

- "Önümüzdeki yıl hem kendimiz ekeceğiz hem de vatandaşların ekmesi için destek vereceğiz"

Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, AA muhabirine, besin ve piyasa değeri yüksek siyah pirinci bölgede yetiştirmek için proje geliştirdiklerini söyledi.

Yavuz, tarımsal üretimin ve çeşitliliğin öneminden bahsederek, "Geçen yıl deneme ekimi yaptık ve oldu. Aslında amacımız; bölgemizde ciddi anlamda ekilen pirinci daha da geliştirmek. Konuralp pirinci oldukça meşhur ve bu pirincin bir kısmı ilçemiz sınırlarında üretiliyor. Biz de insanlarımız hem sağlıklı pirinç tüketsin hem de üreticimizi teşvik amacıyla böyle bir projeyi başlattık. İnşallah önümüzdeki yıl hem belediye olarak kendimiz ekeceğiz hem de vatandaşların ekmesi için destek vereceğiz." diye konuştu.

Projeyi ticari amaçlı yürütmediklerini vurgulayan Yavuz, "Sadece, bu bölgede bu işin olabileceğini, aynı zamanda bunun tanıtılmasını, bölge insanının bunun ne kadar faydalı bir ürün olduğunu görmesini istiyoruz. Üreticiler açısından kazançlı, tüketiciler açısından sağlıklı olduğunu göstermeye için çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yavuz, siyah pirincin tarihçesinden bahsederek, "Özellikle Orta Asya'da 'yasak pirinç' olarak biliniyor. Yasak denilmesinin sebebi; saray dışındaki halkın yemesi yasak olduğundan. Kaliteli ve sağlıklı olduğu için o dönemde sadece saraylarda tüketilirmiş ve bu yüzden yasak pirinç olarak adlandırılmış." dedi.

Türkiye'de siyah pirincin 2010 yılında üretilmeye başlandığını dile getiren Yavuz, kendilerinin de siyah pirinç üretimini yaygınlaştırarak tüketiminin artmasını sağlamaya çalışacaklarını sözlerine ekledi.

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