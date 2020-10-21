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Düzce’de su kesintisi olacak

DÜZCE HABERLERİ  | 21.10.2020 16:35 | Son Güncelleme

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Atatürk Bulvarında meydana gelen 500’lük İçme Suyu Ana Hat arızası nedeniyle 22 Ekim Perşembe Günü 10:00-14:00 saatleri arasında bazı mahallelerde su kesintisi yapılacağını açıkladı.Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada İçme Suyu Ana Hattında meydana gelen arıza nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi yapılacağı belirtildi.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Atatürk Bulvarında meydana gelen 500’lük İçme Suyu Ana Hat arızası nedeniyle 22 Ekim Perşembe Günü 10:00-14:00 saatleri arasında bazı mahallelerde su kesintisi yapılacağını açıkladı.
Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada İçme Suyu Ana Hattında meydana gelen arıza nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi yapılacağı belirtildi. Açıklamada; 22 Ekim Perşembe Günü 10:00-14:00 saatleri arasında Çamköy Mahallesi, Sancaklar Mahallesi, Körpeşler Mahallesi, Arapçiftliği Mahallesi, Sarayyeri Mahallesi, Akınlar Mahallesi, Karachacımusa Mahallesi, Fatih Mahallesi, Yeni Mahalle, Karaca Mahallesi, Koçyazı Mahallesi, Beyciler Mahallesi, Çavuşlar Mahallesi, Hamidiye Mahallesi ve Burhaniye Mahallelerinde geçici su kesintisi yapılacaktır.

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Akcakoca
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Cumayeri
Hakan Eczanesi
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