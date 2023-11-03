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Düzce'de temmuzdan bu yana 1487 asansörden 453'ü "güvenlik" gerekçesiyle kullanıma kapatıldı

03.11.2023 14:21 | Son Güncelleme:
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Düzce'de temmuz ayından bu yana kamu ve özel binalardaki 1487 asansörden 453'ü can ve mal güvenliğini tehdit edebileceği değerlendirilerek kullanım dışı bırakıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, kentte 2023 yılı itibarıyla kamu ve özel binalarda olmak üzere 1487 asansörün bulunduğunu, herhangi bir sorun yaşanmaması için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sık periyotlarla denetimlerin gerçekleştirildiği belirtildi.

İmar ve Şehircilik Müdürü Kalender Aydın, temmuz ayında yapılan denetimler neticesinde 426 kamu ve özel bina asansörünü, güvenli hale getirilinceye kadar SEDAŞ İl Müdürlüğü ile koordineli şekilde elektriklerinin kesilmesini sağlamak suretiyle kullanıma kapattıklarını kaydetti.

Aydın, ekimde de 27 kamu ve özel bina asansörünü can ve mal güvenliği kapsamında SEDAŞ İl Müdürlüğüne yazı yazarak, güvenli hale getirilinceye kadar elektriklerinin kesilmesini sağlamak suretiyle kullanım dışı bıraktıklarını aktararak, "Toplamda 453 asansörün güvenli hale getirilmesi için bu işlemi gerçekleştirmiş olduk. Düzce Belediyesi olarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği birinci önceliğimiz. Bu durum bundan sonra da bu şekilde devam edecek. Denetimlerimizi daha da sıkı şekilde sürdüreceğimizi vatandaşlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.

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