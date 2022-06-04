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Düzce'de tırın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

04.06.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tır sürücüsünün kimliğinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlatıldı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde tırın çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

D-100 karayolu Kaynaşlı Çele Mahallesi mevkisinde Ankara istikametine giden Hayrettin Bektaş'ın (63) kullandığı 81 AP 109 motosiklet, arkasından gelen, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen tırın çapması sonucu devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, tırın kalan sürücü Bektaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Motosiklet sürücüsü Bektaş'ın cesedi, incelemelerin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan polis ekipler, tır sürücüsünün kimliğinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

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