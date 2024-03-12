Düzce’de uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı

Düzce’nin Yığılca ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyon yapıldı. Jandarma ekiplerince 7 köyde yapılan eş zamanlı operasyonda 120 gram kubar esrar, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, hassas terazi, 25 gram kenevir tohumu, 3 gram metamfetamin ve 49 kök saksıya ekili kenevir bitkisi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Malzemelere el koyulurken 7 şüpheli ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. Polis sorumluluk sahasında bulunan 7 farklı adrese yapılan operasyonda ise 1 gram kenevir tohumu, 1,5 gram metamfetamin ve cam pipo ele geçirildi. Ü.Ç., M. E., S.Y., F.K. V.T. B.Ş. isimli şüpheliler de gözaltına alındı. Polis ve jandarma ekiplerince yapılan operasyonda toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.

