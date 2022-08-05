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Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

05.08.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Narkotik köpekleri kullanılarak düzenlenen operasyonda iki zanlı gözaltına alındı.

Operasyonda uyuşturucu madde ile uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

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