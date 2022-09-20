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Düzce'de uyuşturucu ve sahte paralarla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

20.09.2022 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de uyuşturucu ve sahte paralarla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu ve sahte para operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Diyarbakır'dan gelen 2 şüphelinin piyasaya uyuşturucu ve sahte para süreceğini değerlendiren ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlıları gözaltına aldı.

Şahısların üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda, sahte 2 bin 350 dolar, 50 avro ve 900 lira ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 2 zanlıdan biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

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