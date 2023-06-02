YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan otobüs şoförü gözaltına alındı

Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan otobüs şoförü gözaltına alındı

02.06.2023 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de 13 kilo 760 gram esrarla yakalanan yolcu otobüsü şoförü gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca "uyuşturucu madde ticareti" suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı mevkisindeki dinlenme tesisinde bulunan yolcu otobüsünde arama yaptı.

Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramada otobüs şoförü V.Ö'nün üzerinde ve valizinde toplam 13 kilo 760 gram esrar bulundu.

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bıyık, TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi üyesi olduBıyık, TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi üyesi oldu
Erzurum'un unutulmaya yüz tutan yöresel lezzetleri tanıtıldıErzurum'un unutulmaya yüz tutan yöresel lezzetleri tanıtıldı
Adli kontrol şartıyla serbest kalan YSP İzmir milletvekili adayı tutuklandıAdli kontrol şartıyla serbest kalan YSP İzmir milletvekili adayı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
esrar Gözaltı Düzce uyuşturucu

Düzce Namaz Vakitleri 2 Haziran Cuma

İmsak
03:24
Sabah
05:19
Öğle
12:58
İkindi
16:57
Akşam
20:28
Yatsı
22:14

Düzce Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Cuma

Doğan eczanesi
Cilimli
Alp eczanesi
Merkez
Çakli eczanesi
Merkez
Deva eczanesi
Cumayeri
Kaynasli eczanesi
Kaynasli
Hakan eczanesi
Golyaka
Ozan eczanesi
Gumusova
Tümünü Göster
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü! Cansız bedenini çöpe attı...

Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü! Cansız bedenini çöpe attı...

Göğüsleri yasal sınıra dayandı! “Manuel olarak söndürüldü”

Göğüsleri yasal sınıra dayandı! “Manuel olarak söndürüldü”

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Katil zanlısı 12, maktül 9 yaşında! “Ben iyi bir çocuğum” diyerek savundu

Katil zanlısı 12, maktül 9 yaşında! “Ben iyi bir çocuğum” diyerek savundu

Yasak aşk skandalı! Evli gardiyanın ve mahkumun ilişkisi olay oldu

Yasak aşk skandalı! Evli gardiyanın ve mahkumun ilişkisi olay oldu

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.