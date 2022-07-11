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Düzce'de üzerine dolap kapakları devrilen çocuk hayatını kaybetti

11.07.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de üzerine dolap kapakları devrilen çocuk hayatını kaybetti

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde oyun oynarken dolap kapaklarının üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk, hastanede yaşamını yitirdi.

Çele Mahallesi'ndeki bir sitede ikamet eden A.D'nin üzerine, oyun oynadığı dolap kapakları devrildi.

Göğüs ve baş kısmından ağır yaralanan çocuk, babası tarafından en yakın özel hastaneye götürüldü.

A.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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