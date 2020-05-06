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Düzce'de vatandaşlar antrenör eşliğinde evlerinde spor yaptı

DÜZCE HABERLERİ  | 06.05.2020 18:17 | Son Güncelleme

Düzce'de vatandaşlar antrenör eşliğinde evlerinde spor yaptı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan "Evde kal hareketsiz kalma" projesi kapsamında vatandaşlar, antrenörler eşliğinde evlerinin balkon ve pencerelerinde spor yaptı.

Koçyazı Mahallesi'ndeki bir siteye giden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri müzik eşliğinde vatandaşlara egzersiz hareketleri yaptırdı.

Vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerinden karate antrenörü Muhammet Albayrak yönetiminde spor yaptı.

Spor yapanlar arasında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 20 yaş altı genç ve çocukların olduğu gözlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan gazetecilere, müdürlüğe bağlı antrenörlerin kentin belirlenen noktalarında yaşayanlara spor yaptırdığını ifade etti.

Ülkenin geçtiği bu zor süreçte ellerinden geleni yapmak istediklerini kaydeden Ercan, "'Evde kal hareketsiz kalma' faaliyetlerimize bir yenisini daha ekleyelim dedik. Yerleşim yerlerinde antrenörlerimiz dönüşümlü olarak dolaşacak. Vatandaşlarımıza balkonlarından, camlarından spor yaptıracaklar. Bu süreç bittikten sonra da güzel bir anı olarak kalacağını umuyorum." diye konuştu.

Etkinliğe spor yaparak katılım sağlayan bir site sakini ise yaklaşık iki aydır evde kalarak süreci geçirdiklerini belirterek, "Şu günlerde hep evdeyiz ve hareketsiz kaldık. Bu uygulamayı gerçekleştiren herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu tarz etkinliklerle evde kaldığımız süreci daha güzel hale getiriyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce "evde kal" koronavirüs

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