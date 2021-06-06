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Düzce'de vatandaşlar muhtarlık seçimi için sandık başında

06.06.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de vatandaşlar muhtarlık seçimi için sandık başında

Düzce'de çeşitli sebeplerden dolayı muhtarları olmayan 5 mahalle ve 4 köyde vatandaşlar sandık başına gitti.

Yüksek Seçim Kurulunun bazı illerdeki 764 köy ve mahallede farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık veya ihtiyar heyeti için seçim yapılacağını duyurmasının ardından Düzce'de vatandaşlar yeniden seçim heyecanı yaşadı.

Merkez'e bağlı Akpınar, Cedidiye, Mergiç, Yeşiltepe ve Çamköy mahalleleri ile Samandere köyü, Çilimli ilçesine bağlı Kiraztarla ile Yığılca ilçesine bağlı Hacılar ve Hebeler köylerinde oturan seçmenler, sabah saatlerinden itibaren sandık başına gitti.

Vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oylarını kullandı.

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