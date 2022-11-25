YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce'de vatandaşlar park ve bahçelere kurulan çadırlarda konaklamayı sürdürüyor

Düzce'de vatandaşlar park ve bahçelere kurulan çadırlarda konaklamayı sürdürüyor

25.11.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de depremin ardından evlerine girmeye korkan vatandaşlar, afetin ikinci gününde AFAD tarafından kurulan çadırlarda kalmaya devam ediyor.

Düzce'de vatandaşlar park ve bahçelere kurulan çadırlarda konaklamayı sürdürüyor

Dün merkez üssü Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından panikle dışarı çıkan vatandaşlar, park ve bahçelerde yoğunluk oluşturdu.

Korktukları için evlerine dönmek istemeyen vatandaşlar için Millet Bahçesi ve Anıt Park alanlarına AFAD çadırları kuruldu.

İlk geceyi aileleriyle burada geçiren vatandaşlar, depremin ikinci gününde de çadırlarda kalmayı sürdürüyor.

Vatandaşlara yatak, battaniye ve elektrikli ısıtıcı verilirken, Türk Kızılay ile çeşitli sivil toplum kuruluşları da sıcak yemek ve gıda desteği sağlıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düzce'deki depremde yıkılan iş yerinin enkazı kaldırılıyorDüzce'deki depremde yıkılan iş yerinin enkazı kaldırılıyor
Damat, gelin tarafından dolandırıldıDamat, gelin tarafından dolandırıldı
Şırnak, 14 milyona mal olan şehirlerarası terminaline kavuştuŞırnak, 14 milyona mal olan şehirlerarası terminaline kavuştu
Anahtar Kelimeler:
Düzce Bahçe çadır afad konaklama park

Düzce Namaz Vakitleri 25 Kasım Cuma

İmsak
06:17
Sabah
07:46
Öğle
12:47
İkindi
15:16
Akşam
17:38
Yatsı
19:02
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İkisi de 'Evet' dedi! Aynı şeyi planladıklarından habersizlerdi

İkisi de 'Evet' dedi! Aynı şeyi planladıklarından habersizlerdi

Halının altına süpürülen sorunlar açığa çıkıyor

Halının altına süpürülen sorunlar açığa çıkıyor

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Yılın o zamanları başladı: Artık her şey mümkün

Yılın o zamanları başladı: Artık her şey mümkün

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Flaş fırsat: Under Armour ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Under Armour ayakkabıda 500 TL indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.