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Düzce'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

AA AA
31.01.2024 07:58 | Son Güncelleme:
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Düzce'de kar nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Düzce'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Kaynaşlı ilçesine bağlı Dipsizgöl köyünde 9 hektar ormanlık alan içinde yer alan Çamlıpınar Göleti çevresinde yaban hayvanlarına yem bırakılması için etkinlik düzenlendi.

Vali Selçuk Aslan da çetin kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı ekiplerle doğaya sebze, saman, ot ve yem bıraktı.

Aslan, özellikle yüksek kesimlerde kar örtüsünün yoğunlaştığını söyledi. Bu durumun doğada yaşayan hayvanların gıdaya ulaşmasında sorun oluşturabildiğini belirten Aslan, "Bu noktada bir balya saman, kuru otun bile yaban hayatında can kurtarıcı olabileceğini öngörerek herkesi aynı duyarlılık içinde bulunmaya davet ediyoruz." dedi.

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Düzce Düzce Valiliği doğa yem

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