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Düzce'de "yan baktın" kavgasında bir kişi bıçaklandı

DÜZCE HABERLERİ  | 26.10.2020 18:18 | Son Güncelleme

Düzce'de "yan baktın" kavgasında bir kişi bıçaklandı

Düzce'de sokakta yürürken "yan baktın" kavgasında bıçaklanan bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi Pınar Sokak'ta yürüyen Ş.G, yolda karşılaştığı tanımadığı bir kişi ile "niye yan bakıyorsun" tartışmasına girdi.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.G. ayağından ve göğsünden aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

Ağır yaralanan Ş.G, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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