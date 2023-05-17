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Düzce'de yaralı bulunan baykuş yavrusu "Cingöz" iyileşip doğaya kanat çırpacak

17.05.2023 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de yaralı bulunduktan sonra korumaya alınan kulaklı orman baykuşu yavrusu, veteriner hekimlerin tedavisine olumlu cevap verdi.

Akçakoca ilçesinde bir vatandaş tarafından bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilen baykuşun tedavisine başlandı. Müdürlükte çalışanlar tarafından "Cingöz" ismi verilen kuşun kanadındaki zedelenme ve ağzındaki yaralar 2 haftalık bakım sürecinde iyileşti.

Veteriner hekimler Zeynep Hızal ve Murat Ünlü'nün yakın ilgisiyle iyileşme sürecini geçiren baykuş, kanat uzamasının ardından doğaya salınacak.

Hızal, AA muhabirine, duyarlı bir vatandaş tarafından bitkin bulunan baykuş yavrusunu hemen tedaviye aldıklarını anlattı.

Kulaklı orman baykuşunun, tipik türlerden olduğunu aktaran Hızal, "Geldiğinde bitkin, kendi kendine beslenemez haldeydi. Ağızının içerisinde yaralar tespit ettik. Sülükominat teşhisi konuldu. Bu hastalık bağışıklık sisteminin baskılanmasıyla ortaya çıkıyor." dedi.

Hızal, kuşun tedavisine hemen başlandığını belirterek, "Ek gıda takviyeleri yaptık. Şu anda tedavisi iyi gidiyor ve ilk geldiği günden bu yana iyileşme gösterdi. Yani tedaviye cevap aldık. Kendi kendine beslenir hale geldi." diye konuştu.

"DOĞAYA KANAT ÇIRPIP ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞUR İNŞALLAH"

Ünlü de 2 haftayı aşkın süredir baykuşun iyileşmesi için özenle çalıştıklarını söyledi.

Baykuş yavrusunun aileden biri gibi olduğunu dile getiren Ünlü, "Yaklaşık 1 aylık sürecin ardından baykuşumuzu uçuracağız. Nasıl ayrılacağız bilmiyorum. Durumu günden güne iyileşme gösteriyor. Uyguladığımız tedaviye cevap verdi ve artık kendi kendine yemek yiyebilir durumda." şeklinde konuştu.

Ünlü, hayvanların yumurtlama ve üreme dönemleri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hayvanları doğada gördüğümüz zaman dokunmak, sevmek istiyoruz. Aslında bu tür hayvanlara dokunmak, sevmek anlamına gelmez. Etrafa bakıp yuvası varsa koymalıyız. Onlara dokunduğumuz zaman aslında zarar vermiş oluyoruz. Hayvanları bulundukları yerden aldığımızda annesi onu bulamıyor ve zarar vermiş oluyoruz."

Baykuşun sergilediği sempatik hareketlerle maskot haline geldiğine değinen Ünlü, "İki haftadır bakıyoruz ve ismini 'Cingöz' koyduk. Maşallahı var. Tedavi sürecini tamamlayıp, kanat uzamasını da sağladığımızda doğaya salacağız. Doğaya kanat çırpıp özgürlüğüne kavuşur inşallah." ifadesini kullandı.

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