Düzce'de yol denetiminde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı

Düzce'de jandarmanın yol denetiminde 7 zanlı uyuşturucuyla yakalandı.

İl Jandarma Alay Komutanlığınca, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerinin katılımıyla, narkotik köpekleri kullanılarak geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Ekiplerce şüphe üzerine durdurulan araçlarda ve kişiler üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu, cam aparatlar, cam pipo, kartuş ve çakmak gazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.



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