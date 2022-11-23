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Düzce'deki deprem nedeniyle Bolu'da 20 kişi yaralandı, eğitim öğretime bir gün ara verildi

23.11.2022 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından kentte 20 kişinin yaralandığını bildirdi.

Deprem sonrasında İzzet Baysal Caddesi'nde toplanan vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Kılıç, gazetecilere, Düzce'deki depremin Bolu'da da hissedildiğini söyledi.

Vatandaşların daha önce yaşanan depremlerden dolayı ister istemez bu olaylarda tepki verdiğini anlatan Kılıç, "Vatandaşlarımızın bazıları dışarıya çıkmış. Çok şükür herhangi bir can kaybı yok. Bir kişi 3'üncü kattan atlama neticesinde yaralandı, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyor, hayati tehlikesi yok. Onun dışında ufak tefek panikle beraber 20 vatandaşımız yaralandı." diye konuştu.

Kılıç, bazı binalarda ufak tefek çatlakların olduğunu belirterek, "Daha çok sıva düşmesi. O tür bilgiler geldi. Çok ciddi değil. Tarama çalışmaları devam ediyor." dedi.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Öte yandan Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, "Deprem nedeniyle tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında bir gün eğitim öğretime ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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Düzce yaralı

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