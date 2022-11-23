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Düzce'deki depremde bekleyişlerini sürdüren vatandaşların ihtiyaçları ekiplerce karşılanıyor

23.11.2022 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Kızılay ve AFAD bölgede bekleyişini sürdüren vatandaşlara, yiyecek ve battaniye desteğinde bulunuyor.

Bölgede, panikle dışarı çıkan vatandaşların bekleyişi sürüyor. Zaman zaman meydana gelen artçılar nedeniyle evlerinde durmaya çekinen vatandaşlar, parklarda toplandı. AFAD ve Türk Kızılay ekipleri, sokakta bekleyenlere battaniye ve sıcak çorba dağıttı.

Türk Kızılay Afet Yönetim Genel Müdürü İbrahim Özer, AA muhabirine, depremin yaşanmasıyla havanın da soğuk olması nedeniyle sokakta bekleyen vatandaşlara ikramlarda bulunduklarını söyledi.

Özer, "Sıcak çorba üretimimiz var. Hava soğuk battaniye dağıtımımız var. Diğer bölgelerde de çalışmalarımız olacak. Şu anda bize gelen bilgi de 22 vatandaşımızın yaralandığı yönünde. Yıkımla ilgili bir olumsuzluk yok diye görünüyor. Tabii korku hali var. Az önce tekrar sallandık vatandaşlar da dışarıdalar. Hava aydınlanıncaya kadar bir süreç var şu anda." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Düzce Gölyaka Türk Kızılay afad

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