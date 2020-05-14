Düzce’deki engelli memurların sorunları konuşuldu

Sen, engelliler için çalışmalarını sürdürüyor. Engelli memurların sorunları telekonferans toplantısında konuşulurken, Düzce’nin sorunlarını da İlknur Çelik anlattı.

Memur-Sen Konfederasyonu, engelliler haftası kapsamında memur olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engellilerin sorunlarının çözümü için çalışmalar yürütüyor. Her ay düzenli olarak yapılan toplantı bu sefer korona virüs salgını nedeni ile telekonferans sistemi ile gerçekleştirildi. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda engellilerin sıkıntıları konuşuldu. Düzce Memur-Sen Engelliler komisyonu Başkanı İlknur Çelik, Düzce’de ki engelli memurların sıkıntısını anlatırken toplantının önemi hakkında da açıklamalarda bulunu. Çelik: “ Engelli dostlarımız ile birlikte haklarımız ve taleplerimiz için mücadelemizi haykırdığımız bir hafta değil sürekli gündem olması için güçlü bir şekilde haykırdığımız bir toplantı yaptık. 10-16 mayıs engelliler haftası kapsamında Türkiye engelliler komisyon başkanları ile aramızda bir telekonferans toplantısı yaptık. Toplantıya Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’da katılım sağladı. Toplantıda bir çok sıkıtılar dile getirildi. İstek ve talep önerilerimizi sayın başkanımıza ilettik. Toplantı verimli ve bir o kadar da anlamlı geçti. Bu yıl içerisinde geçirdiğimiz salgın süreci nedeniyle maalesef başka bir çalışma gerçekleştiremedik. Ülkemizle birlikte Dünya’nın tamamını etkisi altına alan korona virüs salgın hastalığı yaşamımızı köklü bir biçimde etkiliyor. Salgın tehlikesi kalktığı an bizler yine sahalarda olacağız” dedi.

