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Düzce'deki imam hatip lisesi öğrencileri TEKNOFEST'te 3 ödül kazandı

04.10.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, "elektrikli araç", "roket" ve "sanayide dijital teknolojiler" yarışmalarında ödüle değer bulundu - Fen bilimleri öğretmeni Devrim Ertuğrul: - "TEKNOFEST, bizim için öğrenme alanı. Öğrenme odaklı çalışıyoruz. Ne kadar fazla yarışmaya çok öğrenciyle katılabilirsek kazanç olarak sayıyoruz"

Düzce Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen "elektrikli araç", "roket" ve "sanayide dijital teknolojiler" yarışmalarında ödüle değer bulunmanın mutluluğunu yaşıyor.

Fen bilimleri öğretmeni Devrim Ertuğrul koordinesindeki 10 öğrenci, 11 ay boyunca 4 kategoride 6 proje tasarladı.

Öğrenciler, 7 ay süren tasarım sürecinin ardından 3 aylık üretim ve test dönemine girdi.

Salgına rağmen okulun sistem atölyelerinde gece gündüz çalışan öğrenciler, çalışmalarıyla insansız hava araçları, elektrikli araç, roket ile sanayide dijital teknolojiler yarışmalarında derece elde etmek için mücadele etti.

Üç yarışmada ödüle değer bulunmanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler, bir sonraki yarışmaya yeni proje projeler geliştirerek daha geniş katılım sağlamayı hedefliyor.

- "Yorucu ama keyifli geçen bir süreçti"

Devrim Ertuğrul, AA muhabirine, ödüle değer görülmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yarışmaya hazırlık ve katılım süreci hakkında bilgi veren Ertuğrul, "Elektrikli araç yarışmasında teşvik ödülü almaya hak kazandık. Daha sonra roket yarışması için ROKETSAN'ın Hisar Atış Merkezi'ne gittik. Liseler kategorisinde alçak irtifa roketimiz üçüncü olurken, en özgün tasarım ödülünün de sahibi oldu. Bursa'da Yunuseli Havaalanı'nda insansız hava araçları yarışmasına katıldık. Döner kanat ve sabit kanat kategorilerinde araçlarımızı uçurduk. Sanayide teknolojiler yarışmasında da takımımız ikinci oldu." diye konuştu.

Ertuğrul, yarışma sonrası çevrelerinden olumlu tepkiler aldıklarını, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ROKETSAN ve TÜBİTAK yetkililerinin ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Öğrencilerimizin aileleri de çok mutlu oldu. Bizim için yorucu ama keyifli geçen bir süreçti. TEKNOFEST, bizim için öğrenme alanı. Öğrenme odaklı çalışıyoruz. Ne kadar fazla yarışmaya çok öğrenciyle katılabilirsek kazanç olarak sayıyoruz." ifadelerini kullandı.

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