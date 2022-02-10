YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce'deki tarihi Roma köprüsünde restorasyon çalışmaları sürüyor

Düzce'deki tarihi Roma köprüsünde restorasyon çalışmaları sürüyor

10.02.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'deki tarihi Roma köprüsünde restorasyon çalışmaları sürüyor

Düzce'de tarihi Konuralp bölgesinde bulunan, Roma ve Osmanlı döneminde bölgenin ticaret yükünü çektiği düşünülen Roma köprüsünün gün yüzüne çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

"Batı Karadeniz'in Efes"i olarak adlandırılan Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde kazı yapan arkeologlarca çevre taraması sırasında rastlanan ve 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen Roma köprüsünde, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünce restorasyon çalışması yürütülüyor.

Bölgede inceleme yapan Düzce Valisi Cevdet Atay, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yaklaşık 5 metre eninde ve 39 metre uzunluğundaki köprünün, o dönemde Akçakoca Limanı'ndan gemi ticaretiyle getirilen malların kente ulaştırılması için Tabak Deresi üzerine kurulduğu, bölgenin Osmanlı hakimiyetine geçmesinden sonra da aynı amaçla kullanıldığı düşünülüyor.

Harç kullanılmadan, kayaların yontulmasıyla oluşturulan taş kemerlerin birbirine bağlanmasıyla inşa edilen köprüde çalışmaların bu yıl sonuna kadar süreceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Batı Karadeniz'de kar manzarası havadan görüntülendiBatı Karadeniz'de kar manzarası havadan görüntülendi
İSTANBUL - &quot;TATLI ISMARLAYACAĞIM&quot; DİYEREK ÇAĞIRDI , POMPALI TÜFEK İLE VURDUİSTANBUL - "TATLI ISMARLAYACAĞIM" DİYEREK ÇAĞIRDI , POMPALI TÜFEK İLE VURDU
"Üçüz doğuran keçinin iki oğlağı ve bir kuzusu oldu" haberine yalanlama"Üçüz doğuran keçinin iki oğlağı ve bir kuzusu oldu" haberine yalanlama
Anahtar Kelimeler:
Düzce

Düzce Namaz Vakitleri 10 Şubat Perşembe

İmsak
06:24
Sabah
07:49
Öğle
13:15
İkindi
16:03
Akşam
18:30
Yatsı
19:50
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gelinliği getirdi! "Zinadan muzdaripsen..."

Gelinliği getirdi! "Zinadan muzdaripsen..."

Çocuklarda 3.doz hatırlatma aşısı hakkında merak edilenler…

Çocuklarda 3.doz hatırlatma aşısı hakkında merak edilenler…

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

'Omicron sonrası sırada o var!' Ne kadar tehlikeli?

'Omicron sonrası sırada o var!' Ne kadar tehlikeli?

Karın yağlarını cayır cayır yakıyor! 2 tane yemeniz yeterli

Karın yağlarını cayır cayır yakıyor! 2 tane yemeniz yeterli

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.