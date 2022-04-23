YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzceli anne oğul, "babaanne tarifiyle" geleneksel ekmek üretiyor

Düzceli anne oğul, "babaanne tarifiyle" geleneksel ekmek üretiyor

23.04.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birlikte fırın işleten Emine ve oğlu Emre Yüksel'in ekşi maya ile siyez unundan yaptığı sade, cevizli, fındıklı, çekirdekli ve pelemir otlu ekmekler, paketlenerek Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırılıyor

ÖMER ÜRER - Düzce'de anne ile oğlunun siyez unundan ürettiği ekşi mayalı ekmekler, uzun süre tok tutma, taze kalma ve besleyici özellikleriyle tüketiciler tarafından tercih ediliyor.

Babaannesinin tarifini kullanan Emine ile oğlu Emre Yüksel'in siyez ununun ekşi mayayla yoğrulmasıyla hazırladığı hamurlar, mayalanıp dinlendirildikten sonra özel kaplara alınarak fırında pişiriliyor.

Fırından çıktıktan sonra da bir gün boyunca dinlenmeye bırakılan ekmekler, daha sonra kesilip dilimlere ayrıldıktan sonra paketlenerek Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırılıyor.

Uzun süre tok tutması, taze kalması ve besleyici özellikleriyle tercih edilen ekşi mayalı ekmekler, sade, cevizli, fındıklı, çekirdekli ve pelemir otlu çeşitleriyle sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

- "Devletin desteğiyle istediğimiz noktadayız"

Kertendüz köyündeki fırını, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekle kent merkezinde modern işletmeye dönüşen Emine Yüksel, AA muhabirine, uzun yıllar Viyana'da yaşadığını, ekoturizm uzmanı olduğu için köylerde geleneksel tatlar ve ekmekle ilgili çalışmalar yaptığını anlattı.

Oğluyla 2 yıl önce atalarından kalan ekşi mayayla ekmek üretmeye başladığını belirten Yüksel, "İki yıl önce babadan kalan bir atıl ahırda başlayan, sonra kent merkezindeki bir fırına dönüşen hikayemiz var." dedi.

KOSGEB'den aldıkları destekle üretim anlamında büyük adımlar attıklarını ifade eden Yüksel, "Devletin bize verdiği destekle istediğimiz noktada olduğumuzu görüyoruz. Destek bizim için çok önemli. Siparişlerimiz olsun, diyetisyenlerimizin son dönemlerde paylaşımları olsun, doktorların bize hastalarını yönlendirmesi olsun, şu anda hedeflediğimiz noktada olduğumuzu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Pişime uygun hale gelmesi 3 günü alıyor"

Emre Yüksel de ekmeğin mayasının yüzyıllar öncesine dayandığını belirterek, "Ekmeğimiz çok uzun süre tok tutma özelliğine sahip. Tok tutma özelliği, israfın da önüne geçiyor." diye konuştu.

Ekmekleri siyez unuyla yaptıklarını anlatan Yüksel, ürünün özellikleri hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Sadece ekşi maya kullanıyoruz ve içerisine ceviz, fındık, çekirdek gibi ürünler koyuyoruz. Ayrıca, yöremizin endemik bitkileri ile pelemir otu gibi ürünler ile kaynak tuzu kullanıyoruz. Ekmeğimiz asla israf olmuyor, buzdolabında tutuluyor ve uzun kullanma süresi oluyor. Türkiye'de en çok israf olan ürünün ekmek olduğunu biliyoruz. Veriler günde 6 milyon ekmeğin israf olduğu yönünde. Bu ekmekle israfın önüne geçilebileceğini düşünüyoruz. Bu, bizim için çok kıymetli."

Yüksel, ekmeğin yapımının meşakkatli ve uzun sürdüğüne işaret ederek, "Seri üretimle binlerce ekmek üretmiyoruz. Mayalanması, demlenmesi ve pişime uygun hale gelmesi 3 günü alıyor. Büyük emek, özveri ve sabırla bir ekmek sofraya ulaşıyor." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kalp krizi geçirdikten sonra tanıştığı bisikletle sağlığa pedal çeviriyorKalp krizi geçirdikten sonra tanıştığı bisikletle sağlığa pedal çeviriyor
"Cambaz kartal" Türkiye'de ikinci kez Sinop'ta görüntülendi"Cambaz kartal" Türkiye'de ikinci kez Sinop'ta görüntülendi
Kayseri'de cinayet zanlılarının yakalandığı operasyonun görüntüleri paylaşıldıKayseri'de cinayet zanlılarının yakalandığı operasyonun görüntüleri paylaşıldı
Anahtar Kelimeler:
Düzce

Düzce Namaz Vakitleri 23 Nisan Cumartesi

İmsak
04:24
Sabah
05:58
Öğle
12:59
İkindi
16:45
Akşam
19:49
Yatsı
21:17
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Putin’in sevgilisinin dikkat çeken ‘evlilik yüzüğü’!

Putin’in sevgilisinin dikkat çeken ‘evlilik yüzüğü’!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Şaşırtan görüntüler! Şangay’da insanlar üst üste kalıyor

Şaşırtan görüntüler! Şangay’da insanlar üst üste kalıyor

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.