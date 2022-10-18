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  4. DÜZELTME - "Geleneksel yöntemlerle üretilen Antep bulgurunda hedef 100 bin tonu aşmak" başlıklı haberimizdeki "Nizip Ticaret Odası Başkanı" olarak yazılan unvan, "Nizip Ticaret Borsası Başkanı" olarak düzeltilmiştir.

DÜZELTME - "Geleneksel yöntemlerle üretilen Antep bulgurunda hedef 100 bin tonu aşmak" başlıklı haberimizdeki "Nizip Ticaret Odası Başkanı" olarak yazılan unvan, "Nizip Ticaret Borsası Başkanı" olarak düzeltilmiştir.

18.10.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geleneksel yöntemlerle üretilen Antep bulgurunda hedef 100 bin tonu aşmak - Nizip Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Sarı: - "Nizip'te yıllık 100 bin ton civarında bulgur üretimi yapılmakta. Bu sene de bu rakamın üstüne çıkmayı arzuluyoruz. İlçedeki üretimin yüzde 30'unu ihracatta, kalan kısmını da iç piyasada değerlendiriyoruz" - "Yerde, güneşte kuruyan bulgurun lezzeti çok farklı. Geleneksel usullerle yapıldığı için ayrı bir rayihası oluyor"

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Gastronomi kenti Gaziantep'in tescilli ürünleri arasında yer alan ve fabrikalarda işlendikten sonra geleneksel yöntemlerle güneşte kurutularak elde edilen "Antep bulguru"nda bu yıl 100 bin tonun üzerinde üretim hedefleniyor.

Kentteki bulgur üretiminin ağırlık olarak yapıldığı Nizip ilçesinde Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Sarı, AA muhabirine, dünyada en kaliteli makarnalık ve bulgurluk buğdayının Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yetiştiğini söyledi.

Nizip ilçesinde üretilen bulgurun dünyanın her yerinde beğenildiğini belirten Sarı, şöyle devam etti:

"Bölgeden aldığımız bu buğdayı, geleneksel usullerle mayıs ayı başından ekim sonuna kadar beton zemine sererek güneşte kurutuyoruz. Kuruma işleminin ardından da müşterilerin beğenisine sunuyoruz. Yerde, güneşte kuruyan bulgurun lezzeti çok farklı. Kış aylarında makinelerde de kurutabiliriz ama güneşte kuruyanın kendine has kokusu, aroması var. Geleneksel usullerle yapıldığı için ayrı bir rayihası oluyor. Bunun için bölgede ihtiyacımız olan nemsiz kuru hava, rüzgar ve güneş mevcut. Bedava bir enerji. Doğal bir ortam. Bu ortamda hijyenik bir şekilde bulguru kurutup müşteriye gönderiyoruz."

Bulgurun milli bir yiyecek olduğuna dikkati çeken Sarı, "Dünyanın bütün dillerinde ismi bulgur olarak geçer. Bu topraklardan çıkmış, sağlık açısından çok faydalı bir ürün. Bünyesinde radyasyon barındırmayan tek gıda maddesi. Gelişmiş ülkeler, askeri stoklarında radyasyon barındırmadığı için tercih ediyor." diye konuştu.

- Üretim de tüketim de artıyor

Sarı, bulgura olan ilginin hem yurt içinde hem de yurt dışında hızla arttığını aktardı.

Türkiye'den geçen sene 238 bin ton bulgur ihraç edildiğini belirten Sarı, ülke genelindeki üretimin de yıllık ortalama 1 milyon 200 bin ton olduğunu vurguladı.

Sarı, sağlık yönü ön plana çıktıkça bulgura daha fazla ilgi olmasını beklediklerini söyleyerek şöyle konuştu:

"Nizip'te yıllık 100 bin ton civarında bulgur üretimi yapılmakta. Bu sene de bu rakamın üstüne çıkmayı arzuluyoruz. İlçedeki üretimin yüzde 30'unu ihracatta, kalan kısmını da iç piyasada değerlendiriyoruz. Bizim en büyük avantajımız, gelenekselliğimizi korumamız. Geleneksel usullerle üretilen bulgurumuz özellikle Batılı ülkelerde çok beğeniliyor. Buna bağlı olarak da ihracatımız artıyor. İlçe olarak bulgur ihracatına çok düşük rakamlarla, tonlarla başladık ama bugün bu seviyelere ulaştık."

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buğday bulgur Gaziantep Güneş üretim

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