İstanbul Havalimanı’nda kaçakçılık operasyonları

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri Ömer Acur isimli yolcuyu şüphe üzerine takibe aldı. 21 Mayıs’ta gerçekleşen olayda şahsın bagajları x-ray cihazından geçirildi. Daha sonra Acur’un çantasında yapılan aramada çeşitli markalarda 75 cep telefonu ile 1 külçe altın, 2 adet playstation bulundu.

4 Mayıs’ta yapılan başka bir çalışmada ise yabancı uyruklu F. A, 10 adet külçe şeklinde 10 kilogram altın ile 11 Mayıs’ta ise yabancı uyruklu H.A. ise 8 adet külçe şeklinde toplam 8 kilogram altınla yakalandı.

6 Haziran’da yapılan bir çalışma da ise yabancı uyruklu W. H.H.M.Y. isimli kişinin üzerinden 12 cep telefonu çıktı. 4 şüpheli hakkında adli soruşturma soruşturma başlatıldı.

