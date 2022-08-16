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  4. DÜZELTME - "Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının ardından" başlıklı haberimizde, Kasımpaşa teknik direktörünün sehven "Ümit Şengül" olarak yazılan ismi "Sami Uğurlu" olarak düzeltilmiştir.

DÜZELTME - "Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının ardından" başlıklı haberimizde, Kasımpaşa teknik direktörünün sehven "Ümit Şengül" olarak yazılan ismi "Sami Uğurlu" olarak düzeltilmiştir.

16.08.2022 01:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının ardından - Kasımpaşa teknik direktörü Sami Uğurlu: - "Mağlup durumdayken 10 kişi kalınca çok zorlandık. Kendi adımıza sıkıntılı bir maç oldu. Bunun için camiamızdan, taraftardan kendi adımıza özür diliyorum" - "Bence Kasımpaşa'nın, giden, sakatlanan oyuncuların yerini doldurması gerekiyor. Bu baktığın zaman kolay iş değil. Muleka, Eren Elmalı ve Doğucan'ın yerinin dolması zor"

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 6-0'lık farklı bir skorla yenilen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Sami Uğurlu, kötü sonuçtan dolayı camia ve taraftardan özür diledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda maç sonu toplantısında konuşan Uğurlu, bu maçı değerlendirmenin kendi adına kolay olmadığını belirterek "Erken gelen, bireysel hatayla yediğimiz ilk gol sonrası 15. dakikada 10 kişi kaldıktan sonra maçın bittiğini gördük. Fenerbahçe, bireysel yetenekleri üst düzey, güçlü bir takım. Kadro kalitesinde arada ciddi denge farkı olan iki takım arasında 10 kişi kalınca, bir de mağlup durumdayken 10 kişi kalınca çok zorlandık. Kendi adımıza sıkıntılı bir maç oldu. Bunun için camiamızdan, taraftardan kendi adımıza özür diliyorum. Değerlendirilebilecek bir şey yok. Bizim adımıza kötü bir maç oldu. Umarım en kısa sürede telafi ederiz." dedi.

Geçen sezon oyunu domine eden oyuncularını kaybettiklerine ve bazı oyuncularının da sakatlık yaşadığına dikkati çeken Uğurlu, "Gerçekçi olmak gerekirse yerleri doldu mu, tabii dolmadı. Bence Kasımpaşa'nın, giden, sakatlanan oyuncuların yerini doldurması gerekiyor. Bu baktığın zaman kolay iş değil. Muleka, Eren Elmalı ve Doğucan'ın yerinin dolması zor. Gelenler de iyi oyuncular ama zamana ihtiyaçları var. Umarım en kısa zamanda adapte olacaklar ve geçen seneki Kasımpaşa'yı izletecekler." ifadesini kullandı.

- "Oyuncu kazanmak için süreye ihtiyaç var"

Kasımpaşa'nın borcu olmasa da ligde en az bütçeye sahip takım olduğunu kaydeden Uğurlu, "Ligin en değerli sol bekini kaybettiğiniz zaman yerini dolduramıyorsunuz. Yerlerini doldurmak için zamana ihtiyaç var. Bunlar geçen sezon sıfır maliyetle gelmişti. Yeniden sıfır maliyetli oyuncular çıkarmak için zamana ihtiyacınız var. Her şey skor odaklı. Genç oyuncuları kazanmak için biraz süreye ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncuda ısrar etmek gerektiğini vurgulayan Uğurlu, "Kötü oynadıklarında ısrar etmek önemli. Bu sonuçlar geldi diye oyuncuları silersek çok fazla oyuncu kazanamayız o zaman. Her şey bir arada kolay olmuyor, zaman istiyor." diye konuştu.

Maçtan sonra yönetime istifasını sunduğuyla ilgili haberler döndüğü hatırlatılan Uğurlu, "Bir şey söylemek istemiyorum. Şu an için o konuyla ilgili konuşmak istemiyorum." dedi.

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