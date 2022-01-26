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  4. DÜZELTME - "Şişli'de kayınpederini silahla öldüren şüpheli tutuklandı" başlıklı haberimizin başlık, 1. ve 2. paragrafında "öldürmeye teşebbüs eden" ifadesi sehven "öldüren" şeklinde yer almıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

DÜZELTME - "Şişli'de kayınpederini silahla öldüren şüpheli tutuklandı" başlıklı haberimizin başlık, 1. ve 2. paragrafında "öldürmeye teşebbüs eden" ifadesi sehven "öldüren" şeklinde yer almıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

26.01.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de kayınpederini silahla öldürmeye teşebbüs eden şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Şişli'de, eşiyle konuşmak için gittiği babasının evinde kayınpederini silahla öldürmeye teşebbüs eden şüpheli tutuklandı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzzetpaşa Mahallesi Mandıra Sokak'ta 6 Aralık 2021'de, boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmak için kayınpederinin evine giden E.B'nin, tartışma üzerine kayınpederini, ateş ederek silahla öldürmeye teşebbüs ettiği olayla ilgili çalışma başlattı.

Olayın ardından kaçan E.B'nin ölümle tehdit edilen eşinin evinin önünde 24 saat nöbet tutan ekipler, şüphelinin belirlenen adresine yaptıkları baskında, 20 gram uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirdi.

Başkasının kimliğini kullanan E.B, 18 Ocak'ta Mecidiyeköy'de bekçilerin kovalamacası sonucu yakalandı.

Emniyette 26 ayrı suç kaydı bulunan E.B, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

E.B'nin yakalandığı an ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde E.B'nin yakalanmamak için koşarak kaçması ve gözaltına alınması yer alıyor.

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