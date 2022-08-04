DÜZELTME - "Turkcell Global Bilgi, 'Bilişim 500'de' 13'üncü kez zirvede" başlıklı haberimizin 2. paragrafında yer alan "1 milyar 816 bin TL" ifadesi, kaynağından "1 milyar 816 milyon TL" olarak düzeltilmiştir. Haberimizi yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımız

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de ve Ukrayna'da toplam 15 bin çalışanıyla müşteri deneyiminde ve sektöründe öncü olan Turkcell Global Bilgi, liderliğini aldığı ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor.

Turkcell açıklamasına göre, Turkcell Global Bilgi, 1 milyar 816 milyon TL'lik gelirle ilk sıradaki yerini bu yıl da koruyarak İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması'nda "Çağrı Merkezi Hizmeti" kategorisinde birinci oldu. BT haber tarafından bu yıl 23'üncüsü yapılan araştırmada Turkcell Global Bilgi, üst üste 13 kez birinci seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur, Bilişim 500'de 13 yıllık geleneğin bozulmadığını belirterek, 10 yıldan fazladır bu başarı ve birincilik serisini sürdürmenin gurur verici olduğunu kaydetti.

Ödüle üst üste layık görülmekten dolayı hissettiği mutluluğu aktaran Aynur, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çalışanlarımıza ve müşterilerimize eşsiz bir dijital müşteri deneyimi sunabilmek ve bunu sürdürmek hedefimiz. İşimizin temeli insanlara destek olmak. Odağımızda hep insan olmaya devam edecek. Bu doğrultuda çalışma arkadaşlarımızdan müşterilerimize kadar uzanan tüm süreçleri sürekli geliştiriyor ve yeniden tasarlıyoruz. Güçlü altyapımızla teknolojik yeniliklere çevik bir şekilde adapte olmaya önem veriyoruz ve yatırımlarımıza aynı şekilde devam ediyoruz. Çalışanlarımıza yeni yetkinlikler kazandırmak amacıyla onlara pek çok eğitim gelişim programları sunuyoruz. Turkcell Global Bilgi olarak operasyonel mükemmeliyetten ödün vermeden müşterilerimizin, dijital çözümler sunan stratejik iş ortağı olmaya devam edeceğiz."

- Gecede kamu ve özel sektör temsilcileri buluştu

Verilen bilgiye göre, Fişekhane'de fiziksel olarak gerçekleşen ve aynı anda dijital olarak da yayınlanan ödül töreni, "gitarların efendisi" olarak bilinen sanatçı ve bilişimci Taylan Dedeoğlu'nun gitar solo performansıyla başladı.

Sektördeki önemli şirketlerin yöneticilerinin ve uzmanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından da önemli isimler, sektörel değerlendirmelerde bulundu.

"İlk 500 Bilişim Şirketi" araştırması, bilişim sektöründe faaliyetlerini sürdüren şirketlerin 2021 yılında gerçekleştirdiği net satış gelirlerine göre hazırlanan ve bugün Türkiye'nin bu alandaki "tek" kapsamlı araştırması olma özelliğini sürdürüyor.

